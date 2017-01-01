Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Противники Асада покинули последний оплот в Сирии

Комментариев: 0
Повстанцы оставили позиции в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб и других ключевых городах в провинции Хама.
Сирийские повстанцы (архивное фото)
Сирийские повстанцы (архивное фото)
Getty Images

Повстанцы, воюющие против режима президента Сирии Башара Асада, покинули ключевой район на северо-западе страны после наступления сирийской армии, сообщает AFP во вторник, 20 августа.

Отмечается, что повстанцы оставили позиции в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб и других ключевых городах в прилегающих районах провинции Хама, считающиеся их ключевыми оплотами из-за опасения быть полностью окруженными сирийской армией.

Агентство сообщает, что Дамаск считает, что действия турецкой стороны при этом могут обострить обстановку и помешать урегулированию ситуации. Таким образом эксперты отреагировали на нарушение турецкими бронетранспортерами границы Сирии. Накануне военная техника двигалась в сторону Хан-Шейхуна.

Как сообщалось, сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне. По данным Минобороны Турции, в результате удара погибли трое гражданских, 12 ранены.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь