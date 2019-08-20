Целесообразно, чтобы Россия была в G7 - Трамп

В прошлом году президент США высказывал аналогичное предложение, но другие государства-члены Большой семерки его не поддержали.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в состав G7. Об этом сообщает американский телеканал CNN во вторник, 20 августа.

"Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в G7", - приводит телеканал CNN слова Трампа на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

Заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран Большой семерки тогда не поддержали эту идею.

Саммит, который состоится на юго-западе Франции в городе Биарриц 24-26 августа, пройдет на фоне торговой войны США и Китая и нестабильности финансовых рынков. Ранее СМИ сообщали, что саммит G7 впервые может завершиться без совместного заявления.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп покинул саммит раньше и отказался от совместного коммюнике, подорвав хрупкий консенсус по поводу торгового спора между Вашингтоном и его главными союзниками.

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