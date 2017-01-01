Трамп заявил, что Apple должна уйти из Китая

Американский лидер призвал яблочную корпорацию перенести производство с территории КНР.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 20 августа, призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая <...> Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, в сентябре прошлого года Трамп посоветовал Apple вернуть производство техники из Китая в США, так как, по его мнению, стоимость товаров компании может вырасти в связи с торговыми разногласиями двух стран.

В начале августа стало известно, что президент США вводит налог на товары, которые ввозят из Китая. Это, как ожидается, вызовет рост цен на продукцию Apple

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