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Трамп заявил, что Apple должна уйти из Китая

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Американский лидер призвал яблочную корпорацию перенести производство с территории КНР.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп во вторник, 20 августа, призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
 
"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая <...> Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы", - подчеркнул американский лидер.
 
Напомним, в сентябре прошлого года Трамп посоветовал Apple вернуть производство техники из Китая в США, так как, по его мнению, стоимость товаров компании может вырасти в связи с торговыми разногласиями двух стран.
 
В начале августа стало известно, что президент США вводит налог на товары, которые ввозят из Китая. Это, как ожидается, вызовет рост цен на продукцию Apple.

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Теги: США, Apple, Китай, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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