Президент Италии принял отставку премьера

Консультации с представителями различных партий по вопросу о правящем большинстве в парламенте Италии стартуют 21 августа.

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку председателя Совета министров Джузеппе Конте.

"Президент республики принял к сведению отставку и попросил правительство позаботиться о завершении текущих задач", - сообщили в канцелярии главы итальянского государства вечером во вторник, 20 августа, после того, как Конте посетил Маттареллу в его официальной резиденции - Квиринальском дворце в Риме.

В канцелярии отметили, что 21 августа в 16.00 по местному времени (17.00 по киевскому времени) стартуют консультации с представителями различных партий по вопросу о возможности формирования правящего большинства в парламенте и о перспективе досрочных выборов.

Ранее глава правительства обвинил своего заместителя и министра внутренних дел Маттео Сальвини в безответственных и эгоистичных действиях. Заявив 8 августа о выходе из правящей коалиции, лидер правопопулистской Лиги Сальвини преследовал исключительно "личные интересы и интересы своей партии", уверен Конте.

Тем самым глава МВД подверг Италию серьезному риску, добавил итальянский премьер.

Маттео Сальвини 8 августа потребовал провести досрочные парламентские выборы. Он указал, что из-за разногласий между Лигой и Движением 5 звезд, усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство.

По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев.

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