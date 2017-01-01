США испытали новую модификацию ракеты Tomahawk

Первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, состоялось 18 августа.

В минувшее воскресенье США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark-41 (Mk-41). Об этом 20 августа сообщил официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер, пишет ТАСС

"Это была одна из модификаций (ракеты) Tomahawk Block IV, и в ходе испытания была использована установка вертикального пуска Mk-41, хотя и не в такой конфигурации, как для (дислоцированных в Румынии и Польше комплексов) Aegis Ashore", - отметил Карвер.

При этом Карвер подчеркнул, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений".

Также он уточнил, что ракета "поразила цель на суше - на острове Сан-Николас", находящемся в Тихом океане примерно в 100 км от побережья штата Калифорния.

Модификация Block IV ракеты Tomahawk имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2004 года. Дальность этой модификации составляет 1,6 тысячи км.

Производитель ракеты - корпорация Raytheon - подчеркивает, что она способна часами кружить в воздухе над целью, "моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью".

Это было первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщал Корреспондент.net , 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Как заявили в Кремле, запуск свидетельствуют о том, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД Как сообщал, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.