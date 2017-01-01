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США испытали новую модификацию ракеты Tomahawk

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Первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, состоялось 18 августа.
США испытали новейшую модификацию Tomahawk
США испытали новейшую модификацию Tomahawk
defense.gov
 
В минувшее воскресенье США провели  испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark-41 (Mk-41). Об этом 20 августа сообщил официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер, пишет ТАСС.
 
"Это была одна из модификаций (ракеты) Tomahawk Block IV, и в ходе испытания была использована установка вертикального пуска Mk-41, хотя и не в такой конфигурации, как для (дислоцированных в Румынии и Польше комплексов) Aegis Ashore", - отметил Карвер.
 
При этом Карвер подчеркнул, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений". 
 
Также он уточнил, что ракета "поразила цель на суше - на острове Сан-Николас", находящемся в Тихом океане примерно в 100 км от побережья штата Калифорния. 
 
Модификация Block IV ракеты Tomahawk имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2004 года. Дальность этой модификации составляет 1,6 тысячи км.
 
Производитель ракеты - корпорация Raytheon - подчеркивает, что она способна часами кружить в воздухе над целью, "моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью".
 
Ранее сообщалось, что США испытали ракету наземного базирования с досягаемостью более 500 километров.
 
Это было первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
 
Как заявили в Кремле, запуск свидетельствуют о том, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД.
Как сообщал Корреспондент.net, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 
 
О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил еще в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.
 
США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.
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Теги: США, ракета, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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