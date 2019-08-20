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Трамп отложил встречу с премьером Дании

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Причиной решения американского лидера стало нежелание Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной продаже Гренландии. Об этом американский лидер сообщил в Twitter 21 августа.

"Дания - это особенная страна с необыкновенными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время", - написал Трамп.

По его словам, датский премьер "смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность".
 
"Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика (встречи) в будущем!" - добавил президент США. 

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

По данным СМИ, визит президента США в Данию, запланированный на 2-3 сентября, отменен. 

Ранее Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии.

Напомним, Трамп подтвердил интерес к покупке острова, назвав его стратегически интересным. При этом он подчеркнул, что вопрос не является первоочередным.
 

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Теги: США, Гренландия, Дания, премьер-министр, встреча, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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