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В Китае появился первый клонированный кот

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Животное получило имя Чеснок. Компания Sinogene Biotechnology Company планирует официально предоставлять услугу по клонированию домашних животных.
Клонированный котенок Чеснок
Клонированный котенок Чеснок
globaltimes.cn
 
Китайская компания Sinogene Biotechnology Company впервые клонировала кота. Об этом сообщила газета Global Times.
 
Отмечается, что котенок Чеснок родился 21 июля - через 66 дней после того, как клонированный эмбрион подсадили суррогатной матери.
 
Он выглядит так же, как кот, у которого взяли клетки для клонирования, однако его характер отличается.
 
Процесс клонирования занимает примерно два месяца и стоит около 35 тысяч долларов. Продолжительность жизни клона такая же, как и у других животных.
 
В компании заявили, что некоторые хозяева кошек уже забронировали услугу клонирования в случае смерти их животных.
 
Sinogene Biotechnology Company планирует использовать в клонировании искусственный интеллект, чтобы перенести клонированным животным воспоминания и черты характера оригинала.
 
Также в компании задумываются над клонированием исчезающих видов животных, но, по словам научного сотрудника Китайской академии наук Лай Лянсюе, такой эксперимент требовал бы межвидового клонирования, которое пока никому не удавалось.
 
 

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Теги: клонирование, ученые, Китай, эксперимент, домашние животные, Котенок
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Источник: korrespondent.net

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