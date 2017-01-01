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Журналист Playboy подал в суд на Трампа из-за пропуска в Белый дом

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Брайан Карем сообщил, что официальной причиной приостановки его аккредитации стала ссора с бывшим помощником президента США.
Брайан Карем
Брайан Карем
facebook.com/brian.karem
 
Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем во вторник, 20 августа, подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за приостановку действия его постоянного пропуска в резиденцию американского лидера. Об этом сообщает ТАСС.
 
"Сегодня мы подали иск против президента Трампа и пресс-секретаря Стефани Гришэм с просьбой к федеральному окружному суду Вашингтона вынести постановление о немедленном восстановлении действия пропуска журналиста Playboy Брайана Карема и наложить запрет на продолжающиеся нарушения его прав, гарантированных первой и пятой поправками к Конституции США", - говорится в заявлении, распространенном адвокатом журналиста.
 
В начале августа Карем написал в Twitter, что он получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней.
 
Позднее в интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этому послужила ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника Трампа. Однако сам Карем считает, что это "не настоящая проблема".
 
Напомним, в ноябре прошлого года Белый Дом приостановил действие пропуска журналиста CNN Джима Акосты после словесной перепалки с Трампом.
 
Телеканал оспорил это решение в суде, однако впоследствии отменил иск, так как американская администрация вернула Акосте аккредитацию
 
После инцидента в Белом доме изменили правила для журналистов на пресс-конференциях.

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Теги: США, Белый Дом, Playboy, журналист, CNN
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Источник: korrespondent.net

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