Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7 - CМИ

Американский лидер намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящей встрече группы во Франции.

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7. Об этом чиновник американской администрации во вторник, 20 августа, сообщил CNN

По информации собеседника телеканала, лидеры провели телефонный разговор, во время которого поддержали возвращение к формату G8 (Большой восьмерки) с участием России и необходимость пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит группы в 2020 году.

Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные на саммите G7, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции.

Как подчеркнул источник CNN, именно Макрон предложил позвать Россию на встречу в следующем году и Трамп согласился.

Напомним, аналогичное предложение Трамп выдвигал в прошлом году перед саммитом Большой семерки в Канаде, однако европейские страны в составе группы единогласно высказались против присоединения России

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