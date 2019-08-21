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Хуситы заявили об уничтожении беспилотника США в Йемене

Комментариев: 1
Центральное командование ВС США осведомлено о сбитом над Йеменом американском MQ-9 Reaper.
MQ-9 Reaper был сбит в провинции Дамар
MQ-9 Reaper был сбит в провинции Дамар
US Air Force

Сторонники йеменского мятежного движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, заявили, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Дамар в Йемене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения в среду, 21 августа.

В свою очередь Центральное командование ВС США, заявление которого приводит агентство, указало, что "осведомлено о сбитом над Йеменом американском MQ-9", однако пока отказалось предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Также агентство отмечает, что в июне американские военные сообщили о сбитом при содействии Ирана йеменскими повстанцами беспилотнике Соединенных Штатов.

Напомним, в минувшие выходные хуситы совершили атаку беспилотниками на принадлежащие саудовской компании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Из-за этого на заводе случился небольшой пожар, но на работе компании он не сказался. Также этот инцидент спровоцировал дальнейший рост цен на нефть.

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Теги: США, Йемен, БПЛА, беспилотник, дрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    21.08.2019, 08:29
Оценка:  -1
Boxerogos
Вы всё врёте!Американское не падает из-за огня противника!Только само падает !)))))))))))))))
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