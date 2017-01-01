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В Тихом океане произошло сильное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км к северо-западу от береговой линии острова Утупуа.
Очаг землетрясения находился на глубине 77 километров
Очаг землетрясения находился на глубине 77 километров
Getty Images

Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в океане у западного побережья острова Утупуа в архипелаге Санта-Крус, принадлежащем государству Соломоновы Острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную сейсмологическую службу Австралии 21 августа.

По ее данным, землетрясение началось в среду около 01:05 местного времени. Эпицентр подземных толчков располагался приблизительно в 50 км к северо-западу от береговой линии острова Утупуа и залегал на глубине около 77 км.

Населения острова составляет около 1,2 тыс. человек. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов.

Также сообщалось о землетрясении в Венгрии. Сила подземных толчков составила 4,1.

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Теги: Землетрясения, Тихий океан, угроза цунами, цунами, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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