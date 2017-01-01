Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Запуск ракеты в США: Совбез ООН проведет заседание

Комментариев: 0
Запрос о проведении внеочередного заседания Совета безопасности ООН направили Россия и Китай.
Заседание Совбеза ООН пройдет 22 августа
Заседание Совбеза ООН пройдет 22 августа
Getty Images

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США. Об этом сказал и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС в среду, 21 августа.

"Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий", - сказал Полянский.

Он уточнил, что заседание будет проведено в четверг, в 22:00 по Киеву, в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

Напомним, 18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками – дальность полета составила более 500 км.

Накануне в Пентагоне заявили, что речь шла об испытании новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk. Для этого использовалась установка вертикального пуска Mark-41 (Mk-41).

Как заявили в Кремле, этот запуск свидетельствуют о том, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД.

О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил еще в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.

США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Китай, ракета, запуск ракеты, совет безопасности оон, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь