Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В планах США использование ядерных систем при исследовании космоса

Комментариев: 0
Соединенные штаты убеждены, что это необходимо для поддержания и развития их доминирующего положения и стратегического лидерства в космосе.
Соответствующие планы изложены в меморандуме президента США Дональда Трампа
Соответствующие планы изложены в меморандуме президента США Дональда Трампа
depositphotos.com

Читай также: Ученые смоделировали последствия ядерной войны РФ и США

США планируют  разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космоса.

Об этом со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа передает ТАСС.

“Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности“, - сказано в документе. 

Уточняется, что это необходимо для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе. В документе указано, что федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска, и выдачи разрешения на запуск.

Читай также: Ядерная авария в РФ: США идентифицировали боевую систему, взорвавшуюся под Северодвинском

В течение года министр транспорта США должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск космического аппарата с ядерной системой, указано в меморандуме.

Как сообщалось 19 августа, после взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: космос, США, ядерные системы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Nikolas_Adver    21.08.2019, 10:31
Оценка:  0
Nikolas_Adver
есть же договор о безядерном космосе. и тут похерят пендосы? опять обвинят россию, или уже просто так, похyй на все?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь