В планах США использование ядерных систем при исследовании космоса

Соединенные штаты убеждены, что это необходимо для поддержания и развития их доминирующего положения и стратегического лидерства в космосе.

Читай также: Ученые смоделировали последствия ядерной войны РФ и США

США планируют разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космоса.

Об этом со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа передает ТАСС.

“Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности“, - сказано в документе.

Уточняется, что это необходимо для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе. В документе указано, что федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска, и выдачи разрешения на запуск.

Читай также: Ядерная авария в РФ: США идентифицировали боевую систему, взорвавшуюся под Северодвинском

В течение года министр транспорта США должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск космического аппарата с ядерной системой, указано в меморандуме.

Как сообщалось 19 августа, после взрыва ракеты в РФ Крым, Юг и Восток Украины накрыло радиацией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.