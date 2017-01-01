В Индии разбился вертолет с гумпомощью

В результате крушения погибли три человека. Вертолет доставлял гумпомощь в пострадавшие от наводнения районы.

В районе города Уттаркаши индийского штата Уттаракханд разбился частный вертолет, доставлявший помощь жителям пострадавших от ливней и наводнений районов, сообщает в среду, 21 августа, агентство ANI

В результате аварии погибли три человека, находившиеся на борту. Причиной аварии, предположительно, стало столкновение вертолета с линией электропередачи в условиях низкой видимости. На борту находился гуманитарный груз, отмечает агентство, не приводя подробностей.

Полиция штата ведет расследование случившегося.

За последние несколько дней жертвами муссонных дождей в штате Уттаракханд стали более 30 человек. Как сообщалось, накануне частный вертолет упал в море в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес.

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