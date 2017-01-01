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В Таиланде произошла серия взрывов

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Три взрывных устройства были прикреплены к линиям электропередач, одно внутри банкомата, еще одно рядом с продуктовым магазином.
В результате взрывов пострадали семь человек, в том числе трое детей
В результате взрывов пострадали семь человек, в том числе трое детей
@maeluang318133

В провинции Яла на юге Таиланда в среду, 21 августа, произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения. Об этом сообщает газета The Bangkok Post.

По данным местных властей, три взрывных устройства были прикреплены к линиям электропередач в различных районах провинции. Кроме того, одно взрывное устройство находилось внутри банкомата, еще одно сдетонировало рядом с продуктовым магазином.

Отмечается, что в результате взрывов пострадали трое детей. Тайские службы безопасности ищут виновников случившегося. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

По информации агентства Синьхуа, заместитель премьер-министра Таиланда Правит Вонгсуван заявил об отсутствии связи между произошедшим в Яле и серией взрывов в Бангкоке 2 августа.

 

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Теги: Таиланд, взрыв, взрывчатка
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Источник: korrespondent.net

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