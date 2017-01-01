В лесах Бразилии рекордное количество пожаров

Амазонской дождевой лес является крупнейшим в мире. Его роль очень важна в абсорбции выбросов различных газов.

В этом году в бразильском Амазонском дождевом лесу зафиксировано рекордное количество пожаров – 72 тысячи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные бразильского Национального института по исследованию космоса в среду, 21 августа.

По сравнению с прошлым годом количество пожаров возросло на 83%. Только за последнюю неделю в районе реки Амазонка наблюдалось 9,5 тысяч возгораний.

Дым от одного из пожаров на час накрыл бразильский город Сан-Паулу, который находится в более 2700 км от самого леса.

Отмечается, что Амазонской дождевой лес является крупнейшим в мире, его роль очень важна в абсорбции выбросов различных газов. Он замедляет глобальное потепление в мире.

Критики обвиняют в увеличении пожаров президента страны Жаира Болсонаро, который, по их мнению, поощряет лесорубов к вырубке леса и фермеров к расширению своих территорий.

Также несколько недель назад Болсонаро уволил предыдущего директора Национального института по исследованию космоса из-за разногласий с обнародованными данными ведомства.

Напомним, в Испании на острове Гран-Канария вспыхнул мощный природный пожар. Огнем охвачены 10 тысяч гектар. Эвакуированы тысячи людей.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в российской Сибири достиг США и Канады.

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