Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, встретился с главой Финляндии Саули Ниинистё и обсудил с ним, среди прочего, украинский вопрос. Первыми результатами переговоров они поделились на совместной пресс-конференции в Хельсинки.

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", – рассказал лидер Финляндии.

Путин в свою очередь сообщил, что проинформировал Ниинистё о "проблеме востока Украины". Он также заявил, что обмен мнениями будет продолжен уже в ходе рабочего ужина.

Отметим, перед встречей Ниинистё заявил, что его главная цель – обсуждение именно геополитической ситуации и темы Украины. "Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказал он.

Как сообщалось, президент Финляндии Саули Ниинисте совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12-13 сентября.

Путин и Макрон обсуждали вопрос украинцев

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