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Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия Brexit

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Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом.
Макрон отклонил требование Британии пересмотреть условия выхода страны из ЕС
Макрон отклонил требование Британии пересмотреть условия выхода страны из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием британского премьера Бориса Джонсона отменить пункт соглашения Лондона с Брюсселем, касающегося ирландской границы.

"Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск", - прокомментировал Макрон обращение Джонсона.

Ранее Джонсон потребовал, чтобы ЕС отменил пункт соглашения о "бэкстопе". В случае отмены "бэкстопа" он ожидает "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем.

ЕС отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

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Теги: Борис Джонсон, условия, Brexit, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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