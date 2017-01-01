Новый премьер-министр Судана принес присягу

Абдалла Хамдук будет возглавлять правительство Судана на переходный период, который продлится три года.

Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук в среду, 21 августа, приведен к присяге в качестве главы правительства Судана на переходный период.

В числе своих "главных приоритетов" на этом посту новый премьер назвал установление долгосрочного мира в стране, борьбу с экономическим кризисом, а также "сбалансированную внешнюю политику". Хамдук выразил надежду, что новый кабинет будет сформирован в течение недели.

Также в среду присягу принес новый руководящий орган страны – Суверенный совет. Он сменил Военный совет, к которому 11 апреля перешла власть после отстранения президента Омара аль-Башира, занимавшего этот пост с 1993 года. В должность вступили председатель Абдель Фаттах Аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и от оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены".

Аль-Башир содержится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ожидают судебные разбирательства по обвинениям в коррупции. Кроме того, Международный уголовный суд (МУС) объявил о намерении привлечь аль-Башира за военные преступления, однако ранее суданские военные сообщали, что не намерены выдавать экс-президента представителям МУС.

После отстранения Аль-Башира от власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet