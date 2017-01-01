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Новый премьер-министр Судана принес присягу

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Абдалла Хамдук будет возглавлять правительство Судана на переходный период, который продлится три года.
Абдалла Хамдук произносит текст присяги
Абдалла Хамдук произносит текст присяги

Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук в среду, 21 августа, приведен к присяге в качестве главы правительства Судана на переходный период.

В числе своих "главных приоритетов" на этом посту новый премьер назвал установление долгосрочного мира в стране, борьбу с экономическим кризисом, а также "сбалансированную внешнюю политику". Хамдук выразил надежду, что новый кабинет будет сформирован в течение недели.

Также в среду присягу принес новый руководящий орган страны – Суверенный совет. Он сменил Военный совет, к которому 11 апреля перешла власть после отстранения президента Омара аль-Башира, занимавшего этот пост с 1993 года. В должность вступили председатель Абдель Фаттах Аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и от оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены".

Аль-Башир содержится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ожидают судебные разбирательства по обвинениям в коррупции. Кроме того, Международный уголовный суд (МУС) объявил о намерении привлечь аль-Башира за военные преступления, однако ранее суданские военные сообщали, что не намерены выдавать экс-президента представителям МУС.

После отстранения Аль-Башира от власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Судан, премьер-министр, присяга, правительство
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Источник: korrespondent.net

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