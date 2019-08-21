Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США пассажирский самолет загорелся при взлете

Комментариев: 0
На борту самолета находились десять пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Сгоревший самолет Cessna Citation
Сгоревший самолет Cessna Citation
CHP Oroville / Twitter

В американском штате Калифорния пассажирский самолет Cessna Citation загорелся во время взлета на взлетно-посадочной полосе. Об этом накануне сообщила полиция города Оровилл.

На борту было десять пассажиров и членов экипажа. Они смогли быстро покинуть воздушное судно. Никто из них не пострадал.

Фюзеляж самолета разломился на части и выгорел практически полностью.

Cмотрите фотогалерею: В США пассажирский самолет загорелся при взлете

Напомним, 17 августа в штате Нью-Йорк на жилой дом упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303. В разрушенном здании погиб один человек и еще один пострадал. На борту самолета находились трое мужчин, один из которых погиб.

Также сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса во время жесткой посадки на Азорских островах в Португалии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, самолет, видео, фото, пожар, самолеты, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь