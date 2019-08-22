РФ оспорила решение арбитража по активам Ощадбанка в Крыму

Крымское отделение Ощадбанка не подпадает под действие договора о защите инвестиций, считают в России.

Россия обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка об активах в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ, опубликованном в среду, 21 августа.

В российском Минюсте напомнили, что с 2018 года РФ оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

"В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов – Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением, – говорится в сообщении. – Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве".

Отмечается, что обнаруженные доказательства "позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение".

Напомним, в ноябре прошлого года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день.

На днях стало известно, что Киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже.

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