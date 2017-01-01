Израильские военные случайно обстреляли свой самолет

Военные открыли огонь по гражданскому самолету, прилетевшему со стороны Сирии. В армии говорят, что никто не пострадал.

Армия Израиля ошибочно обстреляла израильский гражданский самолет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 21 августа, в районе Голанских высот.

Как отмечается, военные засекли летательный аппарат, прилетевший со стороны Сирии, сочли, что он может представлять реальную угрозу, и открыли по нему огонь. Стрельбу прекратили, когда поняли, что это израильский гражданский самолет.

Что это было за воздушное судно, не уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал. "Это серьезный инцидент, который расследуется, его уроки будут усвоены", - отметили в пресс-службе армии.

Также сообщается, что в ночь на 22 августа истребители ВВС Израиля дважды поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после очередного ракетного удара по территории Израиля.

Напомним, на прошлой неделе военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet