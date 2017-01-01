В Украине продают манифест стрелка из Крайстчерча - СМИ

Один из украинских сайтов продает печатную версию манифеста Брентона Тарранта, убившего более 50 человек, пишут СМИ.

Один из украинских сайтов продает печатную версию манифеста стрелка из новозеландского Крайстчерча. Как пишет издание The New Zealand Herald, в связи с этим власти страны решили обратиться к Украине.

Как сообщается, премьер-министр страны Джасинда Ардерн поручила новозеландском внешнеполитическому ведомству установить контакт с Украиной относительно информации о том, что один из украинских сайтов якобы продает за 4 доллара печатную версию 87-страничного "манифеста" стрелка. Сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер.

"Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Но я не колеблясь поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной. Я без колебаний попросила министерство иностранных дел установить такого рода контакты",- заявила она.

Напомним, 15 марта 2019 года во время терактов в двух мечетях Крайстчерча был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, которого, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года обладал разрешением на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.

Отметим, что в своем манифесте Таррант рассказал, что он якобы бывал в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet