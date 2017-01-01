США и "Талибан" договорились о выводе войск и перемирии - СМИ

Представители США и талибы согласовали условия мирного соглашения, которое предусматривает вывод военного контингента США из страны.

Представитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад провел переговоры с руководством "Талибана", в результате которых стороны договорились о выводе американских войск и первых шагах к перемирию. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Капитал.

Отмечается, что представители США и талибы согласовали условия мирного соглашения, которое предусматривает вывод военного контингента США из страны. Однако подписание откладывается из-за позиции официальных властей Афганистана. Из Дохи Халилзад планирует поехать в афганскую столицу для дополнительных переговоров.

США и "Талибан" договариваются об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. Они успели сформировать четыре пункта установления мира в стране.

"Талибан" гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде "Аль-Каиды" использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.

США обязуются вывести с территории страны войска. По данным СМИ, базовый сценарий соглашения такой: после заключения мира сразу будет выведена часть американского контингента (речь идет о пяти тысячах военнослужащих из 14 тысяч, находящихся в стране), оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет.

Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог. В стране устанавливается бессрочное перемирие.

Отмечается, что в переговорах не участвуют официальные власти Афганистана, поскольку талибы считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана - сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения. США хочет подтверждения от официальных властей, что они являются приверженцами мира. Правительство Афганистана, в свою очередь, пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября.

Напомним, 3 августа в столице Катара Дохе проходил восьмой раунд переговоров США и представителей "Талибана". Американцы хотят достичь мирного соглашения, а не договоренности о выводе войск, отметил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Напомним, по данным ООН, за полгода афганские силовики и международные силы НАТО убили больше гражданских лиц в Афганистане, чем боевики движения "Талибан" и другие террористы вместе взятые.

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