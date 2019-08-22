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Спикер парламента на заседании кормил ребенка одного из депутатов

Комментариев: 1
Пожилой мужчина совмещал функции няни и главы законодательного органа, чем умилил соцсети.
Тревор Маллард кормит ребенка на заседании парламента
Тревор Маллард кормит ребенка на заседании парламента
twitter.com/SpeakerTrevor

Председатель парламента Новой Зеландии Тревор Маллард во время заседания нянчил ребенка одного из депутатов. Фотография с младенцем появилась в его микроблоге Twitter.

Так, во время заседания мужчина кормил ребенка из бутылочки и играл с ним. Маллард исполнил роль няни, чтобы молодой отец и депутат Тамати Коффи мог выполнить свои обязанности, не отвлекаясь на малыша.

"Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость", - подписал снимок Маллард.

Публикация политика собрала множество лайков и восторженных комментариев пользователей.

Отмечается, что Тамати Коффи только вернулся из декретного отпуска и на первое заседание взял с собой ребенка.

Дети сорвали прямой эфир ведущего BBC

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США разрешили кормить грудью детей на заседаниях.

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Теги: дети, Новая Зеландия, ребенок, фото, младенец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    22.08.2019, 15:29
Оценка:  0
Колишній-східняк
хорошо хоть не грудью....
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