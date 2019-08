В США расстреляли автомобиль рэпера, есть погибшие

Неизвестный расстрелял автомобиль исполнителя: рэпер не пострадал, его арт-директор убита.

В США неизвестный расстрелял автомобиль рэпера Tee Grizzley. Об этом сообщает TMZ в четверг, 22 августа.

Рэпер не пострадал, однако в этой атаке была убита арт-директор исполнителя Джобина Браун.

Стрельба произошла в Детройте, неизвестный подошел к паркующемуся автомобилю Кадиллак, из которого уже вышел исполнитель. Подошедший открыл огонь по машине, в результате чего была застрелена менеджер артиста Джобина Браун, еще сидевшая на заднем сиденье. Причем, нападавший произвел четыре выстрела. Водитель авто рассказал полицейским, что сначала услышал крик женщины, после чего стрелок и открыл огонь.

Джобине Браун был 41 год. Рэпер Tee Grizzley 1994 года рождения. Он известен по трекам First Day Out, No Effort, Colors, и From the D to the A, дискография исполнителя состоит из двух студийных альбомов и двух микстейпов. В 2008 году он был номинирован на премию MTV Video Music Award в категории Прорыв года.

Напомним, что ранее на съемках клипа рэпера случилась перестрелка.

Также сообщалось, что водитель накричал на женщину с коляской и убил ее собаку.

