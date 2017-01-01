Испания сделала международное оповещение из-за массового отравления

В стране произошла вспышка заражения листерией. Минимум 150 человек отравились свининой, один человек скончался.

Испания обнародовала международные оповещения по охране здоровья в свете распространения вспышки листерии из свинины, в результате чего пострадали не менее 150 человек и один человек умер. Об этом сообщает AP в четверг, 22 августа.

Министр здравоохранения Мария Луиза Карседо заявила, что в четверг направила сообщение Евросоюзу и Всемирной организации здравоохранения, ведь возникла вероятность, что пострадают туристы.

Вспышка началась 15 августа в южном регионе Андалусии, о первой жертве, 90-летней женщине, стало известно в понедельник. Считается, что пострадавшие ели мясные продукты торговой марки La Mech'a.

Испанские СМИ называют источником распространения бактерии популярный мясной рулет.

Завод, который закрыли власти, признал, что более 2000 упаковок мясных продуктов были заражены листерией.

Листерия - бактерия, которая обычно вызывает легкую болезнь у здоровых людей, но может быть фатальной для лиц с ослабленной иммунной системой. Симптомами заражения листерией является жар, боли в мышцах, рвота или диарея, головокружение и слабость.

Напомним, что в Испании зафиксировали смерть от листериоза: первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая съела мясной рулет марки La Mecha, являющийся источником распространения инфекции.

В прошлом году в Украине был также зарегистрирован случай листериоза. Отмечалось, что в Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.

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