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Зеленский и Туск поговорили по телефону

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Политики обсудили возможное возвращение России в Большую восьмерку. Туск заверил, что позиция ЕС по этому вопросу остается неизменной: возврат РФ недопустим.
Зеленский поговорил по телефону с Туском
Зеленский поговорил по телефону с Туском

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в четверг, 22 августа.

Дональд Туск поддержал обеспокоенность Президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России в Большую восьмерку.

Владимир Зеленский призвал Европейский Союз высказать решительную позицию о невозможности возвращения РФ в Большую восьмерку без устранения причин, по которым Россию из нее в свое время исключили, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Дональд Туск заверил Зеленского в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита Большой семерки 24-26 августа во Франции.

Зеленский также 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

Напомним, что ранее Зеленский предложил украинцам провести флешмоб ко Дню флага.

Также сообщалось, что Зеленский и Трюдо осудили планы вернуть РФ в G7.

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Теги: Туск, G8, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Совет Европы, G7
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Источник: korrespondent.net

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