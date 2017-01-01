Зеленский и Туск поговорили по телефону

Политики обсудили возможное возвращение России в Большую восьмерку. Туск заверил, что позиция ЕС по этому вопросу остается неизменной: возврат РФ недопустим.

Зеленский поговорил по телефону с Туском

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в четверг, 22 августа.

Дональд Туск поддержал обеспокоенность Президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России в Большую восьмерку.

Владимир Зеленский призвал Европейский Союз высказать решительную позицию о невозможности возвращения РФ в Большую восьмерку без устранения причин, по которым Россию из нее в свое время исключили, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Дональд Туск заверил Зеленского в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита Большой семерки 24-26 августа во Франции.

Зеленский также 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

Напомним, что ранее Зеленский предложил украинцам провести флешмоб ко Дню флага.

Также сообщалось, что Зеленский и Трюдо осудили планы вернуть РФ в G7.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet