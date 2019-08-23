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Макрон призвал обсудить на G7 лесные пожары в Амазонии

Комментариев: 1
Французский лидер заявил, что масштабные пожары в экваториальных лесах являются международным кризисом.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
 
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в срочном порядке обсудить на саммите G7 лесные пожары в Амазонии, которые уничтожили свыше 1,8 миллиона гектаров леса. Об этом он написал в Twitter 22 августа.
 
"Наш дом горит. В буквальном смысле. Амазония - это легкие нашей планеты, которые производят 20% нашего кислорода, горит. Это международный кризис. Участники G7, встретимся через два дня, чтобы обсудить эту чрезвычайную ситуацию", - подчеркнул французский лидер.
 
Напомним, 21 августа бразильский Национальный институт космических исследований сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии.
 
Лесные пожары зафиксированы на территории Бразилии, Боливии и Перу. 
 

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Теги: Франция, Амазонка, лес, пожар, лесной пожар, G7, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barabek    23.08.2019, 02:08
Оценка:  0
barabek
Давно пора уже выразить обеспокоенность по этому поводу)
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