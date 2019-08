Борис Джонсон закинул ногу на стол во время встречи с Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик, стоявший между политиками. Соответствующие кадры 22 августа опубликовали в социальных сетях журналисты, присутствовавшие на встрече.

"Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", - отметила она в Twitter.

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами).

Другие пользователи также сочли поведение Джонсона недипломатичным.

При этом, как указывает издание, поступок премьер-министра, вероятно, был шуткой.

"Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает", - написал корреспондент Sky News в Twitter.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4