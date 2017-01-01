Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чиновник из Дагестана завысил возраст на 34 года для получения пенсии

Комментариев: 0
Мужчина 1989 года рождения предоставил неверные паспортные данные, чтобы получать пенсию по старости.
Чиновник подделал документы ради пенсии
Чиновник подделал документы ради пенсии
Reuters (архивное фото)
 
В Левашинском районе Дагестана заместитель главы села Кулецма завысил собственный возраст на 34 года для того, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
 
Отмечается, что в местном отделе миграционной службы 28-летнему чиновнику был выдан поддельный паспорт с измененной датой рождения.
 
Помимо этого, он подделал трудовую книжку. В документе сообщалось, что чиновник якобы работал в колхозе с 1985 по 1996 годы.
 
В феврале 2018 года мужчина обратился в районное отделение пенсионного фонда с просьбой назначить ему пенсию по старости.
 
В период с марта 2018 года по июль 2019 года чиновнику начислили пенсию в размере более 155 тысяч рублей (около 59 тысяч гривен).
 
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Также начаты дела о злоупотреблении должностными полномочиями и о служебном подлоге в отношении сотрудников отделений Пенсионного фонда и миграционной службы.
 
 
Ранее сообщалось, что 27-летний житель Гондураса, работающий в Америке, попытался прикинуться мертвым, чтобы избавится от сварливой жены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: мошенничество, пенсия, обман, возраст, Дагестан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь