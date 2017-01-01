Чиновник из Дагестана завысил возраст на 34 года для получения пенсии

Мужчина 1989 года рождения предоставил неверные паспортные данные, чтобы получать пенсию по старости.

завысил собственный возраст на 34 года для того, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом 22 августа В Левашинском районе Дагестана заместитель главы села Кулецмазавысил собственный возраст на 34 года для того, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Отмечается, что в местном отделе миграционной службы 28-летнему чиновнику был выдан поддельный паспорт с измененной датой рождения.

Помимо этого, он подделал трудовую книжку. В документе сообщалось, что чиновник якобы работал в колхозе с 1985 по 1996 годы.

В феврале 2018 года мужчина обратился в районное отделение пенсионного фонда с просьбой назначить ему пенсию по старости.

В период с марта 2018 года по июль 2019 года чиновнику начислили пенсию в размере более 155 тысяч рублей (около 59 тысяч гривен).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Также начаты дела о злоупотреблении должностными полномочиями и о служебном подлоге в отношении сотрудников отделений Пенсионного фонда и миграционной службы.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Гондураса, работающий в Америке, попытался прикинуться мертвым , чтобы избавится от сварливой жены.

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