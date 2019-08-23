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Президент Бразилии раскритиковал Макрона

Комментариев: 1
Жаир Болсонару обвинил французского лидера в использовании темы пожаров в Амазонии в личных целях.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Getty Images
 
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в преследовании личных политических целей после призыва обсудить пожары в Амазонии на саммите G7. Об этом Болсонару написал в Twitter 23 августа.
 
Ранее Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны Большой семерки обсудить эту проблему на саммите в Биаррице.
 
"Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке", - подчеркнул бразильский лидер.
 
Болсонару также заявил, что Макрон, описывая ситуацию в Амазонии, ссылался на фейковые фотографии.
 
Напомним, в лесах Амазонии продолжаются сильнейшие пожары.
 
Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований Бразилии, за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии.
 

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Теги: Бразилия, Франция, Амазонка, пожар, лесной пожар, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VikaGraum    23.08.2019, 09:59
Оценка:  +3
VikaGraum
Леса Амазонии являются стратегическим кислородным ресурсом всего человечества, а не одной Бразилии; воздух общий у землян. Так что, если бразильцы сами не могут справиться с проблемой, то им нужно помогать. И чем скорее, тем лучше. И обсуждать это можно и без них.
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