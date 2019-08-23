Президент Бразилии раскритиковал Макрона

Жаир Болсонару обвинил французского лидера в использовании темы пожаров в Амазонии в личных целях.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в преследовании личных политических целей после призыва обсудить пожары в Амазонии на саммите G7. Об этом Болсонару написал в Twitter 23 августа.

"Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке", - подчеркнул бразильский лидер.

Болсонару также заявил, что Макрон, описывая ситуацию в Амазонии, ссылался на фейковые фотографии.

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma quest~ao interna do Brasil e de outros pa'ises amaz^onicos p/ ganhos pol'iticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere `a Amaz^onia (apelando at'e p/ fotos falsas) n~ao contribui em nada para a soluc~ao do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 22 августа 2019 г.

Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований Бразилии, за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии.

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