США отказали Турции в покупке ЗРК Patriot - СМИ
Срок действия предложения Анкаре о покупке американских ракетных комплексов истек, напомнили в Госдепе.
Срок действия сделанного США Турции предложения о покупке американских зенитных ракетных системы (ЗРС) Patriot истек. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
"Мы последовательно предупреждали Турцию, что последнее предложение о закупке Patriot потеряет свою силу, если она согласится на поставки (российских) систем С-400. Срок нашего предложения истек", - заявил представитель Госдепа.
Ранее США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 в связи с приобретением Анкарой С-400.
НАпомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля.
США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент