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США отказали Турции в покупке ЗРК Patriot - СМИ

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Срок действия предложения Анкаре о покупке американских ракетных комплексов истек, напомнили в Госдепе.
ЗРК Patriot (архивное фото)
ЗРК Patriot (архивное фото)
 
Срок действия сделанного США Турции предложения о покупке американских зенитных ракетных системы (ЗРС) Patriot истек. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
 
"Мы последовательно предупреждали Турцию, что последнее предложение о закупке Patriot потеряет свою силу, если она согласится на поставки (российских) систем С-400. Срок нашего предложения истек", - заявил представитель Госдепа.
 
Ранее США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 в связи с приобретением Анкарой С-400.
 
НАпомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля.
 
США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.

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Теги: США, Турция, ракетные комплексы, ПВО, С-400
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Источник: korrespondent.net

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