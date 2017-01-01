США отказали Турции в покупке ЗРК Patriot - СМИ

Срок действия предложения Анкаре о покупке американских ракетных комплексов истек, напомнили в Госдепе.

Срок действия сделанного США Турции предложения о покупке американских зенитных ракетных системы (ЗРС) Patriot истек. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

"Мы последовательно предупреждали Турцию, что последнее предложение о закупке Patriot потеряет свою силу, если она согласится на поставки (российских) систем С-400. Срок нашего предложения истек", - заявил представитель Госдепа.

НАпомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot

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