Министр КНДР назвал Помпео "ядовитым растением"

США являются инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова, подчеркнул глава МИД Северной Кореи.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за слова о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его "ядовитым растением" среди американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы МИД, распространенном 23 августа Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Помпео остается единственным ядовитым растением среди американских дипломатов. Если Помпео искажает факты и восстанавливает старые санкции, становится ясно, что ему не хватает рационального мышления. Он злоумышленник, отбрасывающий мрачную тень на переговорный путь", - заявил Ли Ен Хо.

Он также подчеркнул, что США являются инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова и не способствуют ее решению.

"Вашингтон усложняет ситуацию, постоянно проводя военные учения на Корейском полуострове и вокруг него", - указал министр.

Заявлении Ли Ен Хо стало реакцией на интервью Помпео изданию Washington Examiner, в котором тот заявил, что США сохранят самые суровые санкции в истории, если КНДР не будет привержена курсу на денуклеаризацию.

Ранее сообщалось, что Северная Корея недовольна работой главы Госдепа и хочет видеть в роли американского представителя кого-то "более осторожного".

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