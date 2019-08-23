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США потребовали раскрыть информацию о взрыве в Архангельской области

Комментариев: 2
Вашингтон хочет узнать подробности испытаний на ракетном полигоне РФ, во время которых произошел взрыв.
И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн
И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн
 
Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию раскрыть информацию о подробностях инцидента в Архангельской области. Свое требование дипломат озвучил на заседании Совбеза ООН 22 августа, которое инициировали Китай и РФ в связи с испытанием американской ракеты.
 
"Что именно произошло 8 августа в России? Что вызвало взрыв? Что это была за система? И какой цели служила эта система?" - заявил постпред.
 
Также он обратился к России с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), она произвела и где она их разместила.
 
Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области произошел взрыв.
 
В Росатоме сообщили, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов компании.
 
В Минобороны РФ заверили, что радиационный фон после происшествия в норме.
 
Разведка США подозревает, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

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Теги: Россия, США, ракета, взрыв, полигон, Архангельск, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    23.08.2019, 06:55
Оценка:  0
VSHIVANKA
МОЖЕТ ВАМ ЕЩЁ НА ГРУДЬ НАСРАТЬ И РАСТОПТАТЬ ?!
ПОДРОБНОСТИ ОНИ ЗАХОТЕЛИ.....)))
ПШЛИНАХУ.Й !!!
Ira0955    23.08.2019, 06:51
Оценка:  -1
Ira0955
Брехливые лапти!
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