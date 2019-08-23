США потребовали раскрыть информацию о взрыве в Архангельской области

Вашингтон хочет узнать подробности испытаний на ракетном полигоне РФ, во время которых произошел взрыв.

И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию раскрыть информацию о подробностях инцидента в Архангельской области. Свое требование дипломат озвучил на заседании Совбеза ООН 22 августа , которое инициировали Китай и РФ в связи с испытанием американской ракеты.

"Что именно произошло 8 августа в России? Что вызвало взрыв? Что это была за система? И какой цели служила эта система?" - заявил постпред.

Также он обратился к России с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), она произвела и где она их разместила.

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