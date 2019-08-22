На Гавайях при аварийной посадке самолета пострадали семь человек

За 20 минут до посадки в салоне и грузовом отсеке лайнера появился дым. Пассажиров эвакуировали с помощью аварийных трапов.

В США самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах из-за задымления в четверг, 22 августа. Семь пассажиров были госпитализированы, сообщает Hawaii News Now.

Airbus 321 выполнял рейс из калифорнийского Окленда на Гавайские острова. На его борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа.

За 20 минут до прибытия в салоне и грузовом отсеке лайнера появился дым. После посадки пассажиров эвакуировали с помощью аварийных трапов.

Представитель авиакомпании заявил, что у пяти взрослых и двоих детей, доставленных в больницы, выявлены симптомы, связанные с вдыханием дыма. По предварительным данным, их состояние не представляет опасности.

Источник дыма либо очаг возгорания пока не обнаружены.

Напомним, 22 июня на Гавайях девять человек погибли при крушении самолета King Air рядом с аэродромом города Диллингхем.

А накануне в Калифорнии пассажирский самолет Cessna Citation загорелся во время взлета на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал.

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