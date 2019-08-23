“Оказываем - не оказываем?”: Лукашенко спросил своего премьера, что ответить Зе на просьбу о поддержке

Белорусский президент публично спросил у премьера совета.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Об этом передает Интерфакс-Запад.

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Лукашенко заявил, что Зеленский спрашивал, окажет ли Минск поддержку ему в вопросе взаимоотношений с Россией.

У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Украины Владимиром Зеленским, - ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем? - спросил Лукашенко.

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Президент Беларуси вспомнил о прошедшей встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос конкретных проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении, - отметил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко и Зеленский переговорили и собрались в гости друг к другу. Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе.

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