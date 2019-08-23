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В России еще год будут уничтожать санкционные продукты

Комментариев: 1
Россельхознадзор за время действия продэмбарго уничтожил более 32 тысяч тонн продукции растительного происхождения и животноводства.
Бульдозер уничтожает санкционный сыр в России
Бульдозер уничтожает санкционный сыр в России
Reuters (архивное фото)

Власти России еще на год – до 31 декабря 2020 года – продлили действие правил уничтожения санкционной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ от 15 августа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как известно, летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Сейчас ограничения также распространяются на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются. Россельхознадзор за время действия продэмбарго уничтожил более 32 тысяч тонн ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства.

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Теги: Россия, продукты, санкции, эмбарго, продукты питания, санкции против России, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    23.08.2019, 14:31
Оценка:  0
Глод
Там есть специально обученные люди, которые поедают (уничтожают) санкционную продукцию.
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