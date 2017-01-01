Кремль положительно настроен на переговоры Зеленского и Путина

Песков сделал заявление касательно вероятных переговоров Путина и Зеленского.

В Кремле положительно настроены на вероятные переговоры Зеленского и Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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Песков констатировал, что между лидерами двух стран начался активный переговорных процесс. Он также вспомнил несколько телефонных разговоров между президентами и акцентировал, что Путин и Зеленский нашли общий язык.

Представитель Путина сообщил, что сам глава Кремля позитивно относится к Зеленскому и его стремлению обсудить спорные вопросы. Кроме того, Путин не против расширить круг тем для переговоров с Зеленским и найти оптимальное для двух сторон переговоров решение.

Здесь существуют некоторые вещи, которые можно обсуждать, какие внушают определенный оптимизм, - отметил Песков.

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Напомним, в Кремле оценили идею возвращения в G8. Для решения глобальных мировых вопросов есть более подходящий формат “двадцатки“, считают в России.

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