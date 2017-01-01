В Латвии будут судить наемника, воевавшего за "ЛДНР"

Дело передано в прокуратуру Рижского окружного суда.

Уголовный процесс был начат в августе 2016 года FLICKR.COM/SAEIMA

Служба госбезопасности Латвии передала в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении жителя Латвии, которого подозревают в противоправном участии в конфликте на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Спецслужба просит прокуратуру начать уголовное преследование данного лица.

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Уголовный процесс был начат в августе 2016 года.Согласно неофициальной информации, подозреваемым может быть задержанный в том же месяце латвиец из города Мадона.

На данный момент Служба госбезопасности считает, что собрано достаточно доказательств того, что в сентябре 2014 года подозреваемый уехал на восток Украины, где вступил в ряды вооруженной группировки, воевавшей против Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось 21 августа, СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу за службу в рядах “ЛДНР“.

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