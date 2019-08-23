"Слава Украине!" Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости

Борис Джонсон вместе с британскими политиками записал видеопоздравление украинцам, которое заканчивается словами “Слава Украине!”.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, британские политики и аналитики записали видеопоздравление украинцам накануне Дня Независимости. Видео было опубликовано в Twitter посольства Украины в Великобритании в пятницу, 23 августа.

На видео текст песни Украина зачитывают глава Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл, посол Великобритании в Украине (2002-2006) Роберт Бринкли, член палаты общин Майкл Фэллон, член палаты лордов баронесса Элисон Сатти, член палаты общин Джон Гроган, член палаты лордов граф Оксфордский и Асквитский, член палаты общин Джон Джанголи, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Орыся Луцевич, директор по вопросам исследований общества имени Генри Джексона Эндрю Фоксолл, член палаты общин Полин Летти.

Джонсон завершает поздравление словами "Слава Украине!", ему отвечают "Героям слава!" сотрудники посольства Украины в Великобритании.

Напомним, что ранее Зеленский не против альтернативного марша на День Независимости.

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