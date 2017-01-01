В Индии разбился вертолет
Пилот и пассажир воздушного судна, по предварительным данным выжили, но получили травмы.
Транспортный вертолет разбился в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает агентство ANI.
Инцидент произошел в горной местности Тикочи при сильной облачности.
Отмечается, что пилот и пассажир воздушного судна получили травмы.
Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что в Индии разбился вертолет с гумпомощью. Авария также произошла в штате Уттаракханд.
Перед этим частный вертолет упал в море в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес.
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