Пилот и пассажир воздушного судна, по предварительным данным выжили, но получили травмы.

Транспортный вертолет разбился в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел в горной местности Тикочи при сильной облачности.

Отмечается, что пилот и пассажир воздушного судна получили травмы.

Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что в Индии разбился вертолет с гумпомощью. Авария также произошла в штате Уттаракханд.

Перед этим частный вертолет упал в море в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес.

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