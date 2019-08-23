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The Guardian удалил подпись к фото, где назвал Крым "российским"

Комментариев: 2
Издание опубликовало фоторепортаж и под один из кадров стояла подпись “Крым. Россия”. Это вызвало шквал критики в СМИ, и издание удалило текст.
The Guardian удалил фото с "российским" Крымом
The Guardian удалил фото с "российским" Крымом
Reuters (архивное фото)

Британское издание The Guardian в пятницу, 23 августа, удалило опубликованную до этого подпись к кадру из фоторепортажа, где Крым был обозначен, как территория России.

Изначально принадлежность Крымского полуострова указали в фоторепортаже с пятого фестиваля Тавриды - АРТ. На снимке было изображено поле и два огромных слепка лица.

Однако после массовых публикаций в СМИ этого факта, издание удалило подпись, оставив Крым без определенной географической принадлежности.

Напомним, что ранее британская The Guardian опубликовала фото с "российским" Крымом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия.

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Теги: Британия, СМИ, Крым, пресса, Великобритания, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    23.08.2019, 18:56
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВСЕ РАВНО КАКАЛОВ ПОТРОЛЛИЛИ СЛАВНО....))))
Антибес    23.08.2019, 18:45
Оценка:  +2
Антибес
А какая уже разница! :-)
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