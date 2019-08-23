The Guardian удалил подпись к фото, где назвал Крым "российским"
Британское издание The Guardian в пятницу, 23 августа, удалило опубликованную до этого подпись к кадру из фоторепортажа, где Крым был обозначен, как территория России.
Изначально принадлежность Крымского полуострова указали в фоторепортаже с пятого фестиваля Тавриды - АРТ. На снимке было изображено поле и два огромных слепка лица.
Однако после массовых публикаций в СМИ этого факта, издание удалило подпись, оставив Крым без определенной географической принадлежности.
Напомним, что ранее британская The Guardian опубликовала фото с "российским" Крымом.
Ранее сообщалось, что в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия.
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