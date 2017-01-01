Трюдо и Помпео обсудили Украину

Также они обсудили отношения с Китаем. Подробности обсуждения по Украине не сообщаются.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию в Украине, сообщается на сайте премьера Канады.

"Премьер-министр и государственный секретарь обменялись мнениями по ряду текущих глобальных вопросов, включая Венесуэлу, Иран, Украину и Джамму и Кашмир. Они также обменялись мнениями по поводу взаимодействия Канады и США в Арктике", - говорится в сообщении.

При этом подробности обсуждения по Украине не сообщаются. Также Трюдо подтвердил многолетнюю позицию Канады по поводу канадского суверенитета над Северо-Западным проходом в Северном Ледовитом океане.

Кроме того, они подтвердили прочность канадско-американского партнерства, которое будет еще больше усилено путем ратификации нового Североамериканского соглашения о свободной торговле. Также они обсудили отношения с Китаем.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трюдо осудили планы вернуть РФ в G7.

Зеленский призвал Канаду инвестировать в Донбасс

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