США планируют открыть генконсульство в Гренландии - СМИ

Инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Генконсульство начнет свою работу в 2020 году

Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на копию письма.

По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году.

Новое генконсульство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Напомним, 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что считает идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Из-за отказа продать Гренландию Трамп перенес свой запланированный визит в Данию, на что в Копенгагене ответили, что он может и не приезжать вовсе. Позже стало известно, что в Конгрессе США выпустили футболки с Гренландии в составе США.

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