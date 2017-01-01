Жители Гонконга устроили живую цепь на 45 км

Цепь из десятков тысяч людей протянулась на 45 км вдоль обеих сторон Гонконгской гавани.

Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге В пятницу, 23 августа, образовали живую цепь по примеру антисоветской акции Балтийский путь в Эстонии, Латвии и Литве в 1989 году, сообщает The Guardian.

"Живая цепь растянулась на несколько километров с обеих сторон Гонконгской гавани в пятницу вечером, люди устроили мирную демонстрацию, вдохновленную антисоветскими протестами, которые состоялись три десятилетия тому назад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, живая цепь протянулась на несколько километров вдоль обеих сторон гавани Гонконга. Демонстранты, взявшись за руки, заполнили тротуары, путепроводы, мосты, набережные и парки Гонконге, поднялись на одну из самых знаменитых вершин региона Lion Rock.

Многие из протестующих включили фонарики на смартфонах, чтобы подсветить действо. Общая протяженность цепи составляла около 45 километров.

Как известно, 23 августа 1989 года примерно два миллиона протестующих сформировали живую цепь, которая протянулась на 600 километров по территории Эстонии, Латвии и Литвы. Антисоветская демонстрация стала известна как Балтийский путь. В течение года все три страны Балтии получили независимость.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев.

Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.

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