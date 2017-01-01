Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель: На саммите G7 будем обсуждать вопрос Украины

Комментариев: 0
"Такой саммит дает возможность поговорить о том, какие задания внешней политики нам нужно решить".
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
depositphotos.com

На саммите G7 во французской Биаррице обсудят, в частности, отношения с Россией и вопрос Украины. Об этом сообщает канцлер Германии Ангела Меркель.

Читай также: G8 с Россией: Реакция Британии и Германии

“Такой саммит дает возможность поговорить о том, какие задания внешней политики нам нужно решить. Понятно, будет идти речь о Украине, мы будем говорить о России, о ситуации в Сирии и Ливии, где ситуация очень нестабильная, и еще больше углубим партнерство с Африкой“, - отметила Меркель.

Также она добавила, что на саммите пойдет речь и о защите климата, в контексте пожаров на Амазонке.

Ранее сообщалось, что Джонсон попросил ЕС пересмотреть договор о Brexit.

Поделись:
Теги: саммит G7, Меркель, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь