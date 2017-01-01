Меркель: На саммите G7 будем обсуждать вопрос Украины

"Такой саммит дает возможность поговорить о том, какие задания внешней политики нам нужно решить".

На саммите G7 во французской Биаррице обсудят, в частности, отношения с Россией и вопрос Украины. Об этом сообщает канцлер Германии Ангела Меркель.

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“Такой саммит дает возможность поговорить о том, какие задания внешней политики нам нужно решить. Понятно, будет идти речь о Украине, мы будем говорить о России, о ситуации в Сирии и Ливии, где ситуация очень нестабильная, и еще больше углубим партнерство с Африкой“, - отметила Меркель.

Также она добавила, что на саммите пойдет речь и о защите климата, в контексте пожаров на Амазонке.

Ранее сообщалось, что Джонсон попросил ЕС пересмотреть договор о Brexit.