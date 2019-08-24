Туск: На G7 лучше пригласить Украину, а не Россию

Глава Европейского Союза раскритиковал предложение пригласить на саммит "Большой семерки" Россию, и отметил, что лучше в следующий раз пригласить Украину.

Президент Европейского совета Дональд Туск в субботу, 24 августа, предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки". Об этом сообщает журналист ВВС Рос Аткинс в своем микроблоге Twitter.

По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". Президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице Туск заявил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны".

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Ранее сообщалось, что Зеленский и Туск поговорили по телефону. Политики обсудили возможное возвращение России в Большую восьмерку.

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