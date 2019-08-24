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Туск: На G7 лучше пригласить Украину, а не Россию

Комментариев: 3
Глава Европейского Союза раскритиковал предложение пригласить на саммит "Большой семерки" Россию, и отметил, что лучше в следующий раз пригласить Украину.
Дональд Туск предложил на следующий саммит G7 пригласить Украину
Дональд Туск предложил на следующий саммит G7 пригласить Украину

Президент Европейского совета Дональд Туск в субботу, 24 августа, предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки". Об этом сообщает журналист ВВС Рос Аткинс в своем микроблоге Twitter.

По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". Президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице Туск заявил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны".

Возвращение России. G7 снова может стать G8

Ранее сообщалось, что Зеленский и Туск поговорили по телефону. Политики обсудили возможное возвращение России в Большую восьмерку. 

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Теги: Россия, Украина, Туск, Трамп, Дональд Туск, Дональд Трамп, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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iseamaster    24.08.2019, 14:38
Оценка:  -1
iseamaster
В ЕС лучше пригласите Украину а не разные Жэ.... Русофобская Европа хочет гадить России руками украинцев. Многие ведутся. Лично я презираю и ЕС и НАТО.
Via_dolorosa    24.08.2019, 14:45
Оценка:  0
Via_dolorosa
Презираешь т.к. они живут лучше тебя ватника ??? Так у них по др. устроено гос-во и экономика, поэтому там цивилизация, а в расии Средневековье с олигархическо-рабовлад. социальным порядком.
bertal    24.08.2019, 14:33
Оценка:  +1
bertal
100% и Самали с Гондурасом пригласите. Забыли наверно что означает G8, или земля Украины не дает покоя?
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