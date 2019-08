Я приказываю: Трамп спровоцировал флешмоб в сети

В сети начался флешмоб в ответ на бессмысленное и официозное “постановление” президента США Дональда Трампа, которое тот опубликовал у себя в Twitter. Об этом сообщает The Guardian в субботу, 24 августа.

“Настоящим я приказываю нашим великим американским компаниям немедленно начать поиск альтернативы Китаю, включая возврат вашей компании обратно домой и производство вашей продукции в США”, - среди прочего написал Трамп в пятницу, продолжая начатую им же экономическую войну с Китаем.

Люди напомнили президенту, что у него нет полномочий отдавать приказы бизнесу, и начали делиться своими шуточными “приказами”.

“Пока мы требуем конституционных полномочий, которых у нас нет, настоящим я приказываю президенту прекратить твитить”, - написал один.

“Настоящим я приказываю нашемы рынку акций подниматься, а и без того великой экономике расти”, - написал другой.

“Настоящим я приказываю всем в Твиттере приказать что-нибудь настоящее”, - пишет еще один пользователь.

Люди даже приобщили к флешмобу своих домашних животных.

“Настоящим мы приказываем дать нам вкусности”, - написал пользователь и прикрепил фото своих собак.

We hereby order you give us treats! pic.twitter.com/TQtdvFKN7w