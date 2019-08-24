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Трамп угрожает Франции пошлинами на вина

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Дональда Трампа возмутила инициатива Парижа ввести налоги для американских цифровых компаний.
Трамп пригрозил ввести пошлины на французские вина
Трамп пригрозил ввести пошлины на французские вина
Getty Images/AFP

Президент США Дональд Трамп грозит Франции "невиданными" налогами на экспорт вина, если страна не откажется от налогообложения американских "цифровых гигантов". Об этом сообщает Le Figaro в субботу, 24 августа.

Соответствующее заявление Трамп сделал накануне вылета на саммит G7 во французском Биаррице.

"Мне не нравится, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция накладывала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут, мы будем устанавливать тарифы на их вина ... Тарифы, которые никогда не видели", - заявил Трамп, добавив про "очень хорошие отношения" с Эммануэлем Макроном.

Президент Европейского Совета Дональд Туск на эту угрозу ответил, что ЕС может ввести ответные меры.

"Я защищаю французское вино искренней решимостью. Если США введут налоги, то Европейский Союз ответит на том же уровне", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп не хотел ехать на саммит G7.

Напомним, Дональд Туск заявил, что на G7 лучше пригласить Украину, а не Россию.

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Теги: США, Франция, вино, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    24.08.2019, 20:29
Оценка:  0
Rangol
Туск мyдaк, что он может ответить Трампу.
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